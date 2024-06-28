Завод «Керамбуд» працював у селі Галичани на Львівщині

Держбюро розслідувань передало Агентству з розшуку та менеджменту активів завод з виробництва цегли «Керамбуд», власниками якого є Богдан Козак та Сергій Медведчук. Підприємство протягом 2017-2023 років ухилялось від сплати податків й фінансувало російську збройну агресію. У пресслужбі прокуратури Львівської області у п'ятницю, 28 червня, розповіли, що приблизна вартість підприємства становить понад 200 млн грн.

«Мова йде про цілісний майновий комплекс, до складу якого входять три земельні ділянки, три нежитлові приміщення, чотири автомобілі, шість об'єктів спецтехніки, цех з виготовлення цегли тощо», – розповіли в пресслужбі прокуратури.

У пресслужбі ДБР зазначили, що площа землі, яка належала заводу, становить понад 10 га, а нежитлових приміщень – понад 31 тис. м². Крім цього, у червні 2023 року ДБР вже пережало ЗСУ арештований автопарк «Керамбуд» вартістю понад 40 млн грн

Невдовзі у підпорядкування АРМА також перейде майно, яке брати Медведчука та Козака переписали на найближчих родичів чи підставних осіб. У квітні 2022 року, коли Богдан Козак дізнався про розслідування ДБР, він уклав 30 договорів купівлі-продажу та чотири угоди дарування на майно вартістю 142 млн грн. На свою маму він перереєстрував чотири київські квартири, помешкання у Львові, будинок на Самбірщині та дві земельні ділянки площею майже 0,5 га. Цивільна дружина брата Козака отримала дві квартири, два паркінги та нежитлове приміщення у Львові. Крім цього, три будинки у Львові та три земельні ділянки отримали наближені до Козака люди.

Нагадаємо, що підприємство з виробництва цегли «Керамбуд» підозрюють в ухиленні від сплати 75 млн грн податків. Компанія підробляла фінансово-звітну документацію, де зменшувала дані про обсяг виробництва та продажів.

Сергій Медведчук та Богдан Козак переховуються за кордоном. Вони заочно отримали підозри в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ). Санкція статті передбачає штраф та заборону обіймати певні посади. Підозри у службовому підробленні отримали бухгалтер та керівник «Керамбуд». Директор компанії Андрій Полянський перебуває у СІЗО з можливістю внести 9 млн грн застави. Бухгалтер також перебуває під вартою з альтернативою 6 млн грн застави. На аналітичному порталі YouControl йдеться, що бухгалтером є Шавяк І. М.

Згідно з інформацією YouControl, ТОВ «Керамбуд» працює з 2002 року. Компанія зареєстрована у селі Галичани Городоцького району. «Керамбуд» на 66,7% належить Богдану Козаку, а на 33,3% Сергію Медведчуку.