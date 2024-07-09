Арештований будинок на вулиці Шептицького у селі Конопниця, що біля Львова

Личаківський районний суд Львова наклав арешт на майно родичів та бізнес-партнерів Богдана Козака та Сергія Медведчука – братів російських агентів Тараса Козака та Віктора Медведчука. Майно арештували у межах справи щодо ТОВ «Керамбуд», яке виготовляє цеглу й впродовж 2017-2023 років не сплатило понад 75 млн грн податків. Компанію також підозрюють у фінансуванні російської збройної агресії.

Під арештом перебувають 13 одиниць транспорту, 14 земельних ділянок, 16 будинків та квартир тощо. Більшість арештованого майна оформлювали на підставних власників вже після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, власницею низки земельних ділянок та квартир стала мама Богдана та Тараса Козаків Софія, на яку сини й раніше записували дороге майно, щоб обійти санкції.

Під арештом опинилося майно, яке належить родичам ексдиректора ТОВ «Керамбуд» Андрія Юрійовича Полянського, – Андрію Андрійовичу Полянському, Анастасії Полянській та Ірині Полянській. Це земельні ділянки, квартири та будинки у Львові та області. Також арештували львівську квартиру екссудді та цивільної дружини Богдана Козака Олесі Дякович. Крім цього, будинок на 411 м² та землю біля нього у селі Холодновідка у квітні 2024 року переписали на Світлану Смоляк, яка, згідно з YouControl, з 2023 року як ФОП консультує у сфері освіти. Також майно переписали на львівського бізнесмена Петра Свердлика, Галину Бабенко, Євгена Ковальчука. За інформацією Офісу генпрокурора, коли ДБР розпочало розслідування щодо ТОВ «Керамбуд», то Богдан Козак уклав 30 договорів купівлі-продажу та чотири угоди дарування на майно вартістю 142 млн грн.

ZAXID.NET публікує список майна, яке арештував Личаківський райсуд у червні 2024 року.

Ділянки

земельна ділянка площею 0,1 га у селі Холодновідка, що біля Львова, яка з квітня 2024 року належить Світлані Смоляк;

земельна ділянка площею 0,6501 га біля Городка, власниками якої є Андрій Кузіль та Ірина Полянська;

земельна ділянка площею 0,0613 га у Брюховичах, що належить Андрію та Анастасії Полянським;

земельна ділянка площею 0,1642 га у Брюховичах, яка належить Андрію та Анастасії Полянським;

земельна ділянка 0,08 га у Брюховичах, яка належить Андрію та Анастасії Полянським;

земельна ділянка біля села Верхівці Самбірського району прощею 0,17 га, власницею якої є Софія Козак;

земельна ділянка у селі Верхівці площею 0.25 га, яка належить Софії Козак;

земельна ділянка на вулиці, Черемшини 25 у Львові, площею 0.0257 га, яка належить Петрові Свердлику;

земельна ділянка площею 0,1052 га у селі Конопниця, що неподалік Львова, яка належить Євгену Ковальчуку;

земельна ділянка у селі Конопниця площею 0,14 га, яка належить Євгену Ковальчуку;

земельна ділянка у селі Конопниця, площею 0,3624 га, яка належить Галині Бабенко;

земельна ділянка у селі Галичани площею 6,7964 га, яка належить ТОВ «Керамбуд»;

земельна ділянка у селі Галичани, площею 0,7677 га, яка належить ТОВ «Керамбуд»;

земельна ділянка у селі Галичани, площею 2,4656 га, яка належить ТОВ «Керамбуд».

Будинки та квартири

житловий будинок у селі Холодновідка на вулиці Шухевича, 13а, площею 411 м², власницею якого є Світлана Смоляк;

квартира площею 50,5 м² у Львові на вулиці Бортнянського, 1, яка належить Анастасії Полянській;

квартира площею 95,9 м² у Брюховичах на вулиці Львівській, 33-Б, власником якої є Андрій Полянський;

житловий будинок площею 334 м² у Брюховичах на вулиці Січових Стрільців, 25, власниками якого є Андрій та Анастасія Полянські;

квартира у Києві площею 130 м² на вулиці Старонаводницькій, 4В, яка належить Софії Козак;

житловий будинок у селі Верхівці на вулиці Шевченка, 39, площею 62,4 м², який належить Софії Козак;

квартира у Києві площею 64,4 м² на вулиці Ростиславській, 5-Б, яка належить Софії Козак;

квартира у Києві, площею 99,7 м² на вулиці Ростиславській, 5-Б, яка належить Софії Козак.

квартира у Києві площею 98,9 м² на вулиці Ростиславській 5-Б, яка належить Софії Козак;

квартира у Львові площею 82,3 м² на вулиці Княгині Ольги, 100, яка належить Софії Козак;

2/4 частина житлового будинку на вулиці Рядянській у селі Кізомис Білозерського району на Херсонщині, власником якого є Богдан Козак;

квартира площею 311,9 м² (власника та адресу квартири наразі не вдалось встановити);

квартира площею 134 м² у Львові на вулиці Глибокій, 9, яка належить Олесі Дякович;

житловий будинок площею 247,6 м² у Львові на вулиці Черемшини, 25-В, власником якого є Петро Свердлик;

житловий будинок площею 317,4 м² у селі Конопниця на вулиці Шухевича, 6, який належить Євгену Ковальчуку;

житловий будинок площею 535,9 м² у селі Конопниця на вулиці Шептицького, 1А, який належить Галині Бабенко.

Нежитлові приміщення, комірки, парковки

нежитлове приміщення у селі Галичани площею 125 м², яке належить ТОВ «Керамбуд»;

нежитлова будівля у селі Галичани площею 21261,9 м², яка належить ТОВ «Керамбуд»;

нежитлові приміщення загальною площею 235,1 м², яке належить ТОВ «Керамбуд»;

нежитлове приміщення площею 9666,3 м², яке належить ТОВ «Керамбуд»;

дві комори;

три паркомісця;

балкони площею 167,4 м².

Автомобілі

Tesla Models 2018 року;

вантажівка DAF CF 2004 року;

вантажівка Entwistle FST-21 2003 року;

транспортний засіб Ford Kuga 2017 року;

Mercedes-Benz G 2020 року;

Toyota Land Cruiser Prado 2015 року;

Toyota ProAce, 2019 року;

Toyota RAV 4 2006 року;

Mercedes-Benz MB 100 1991 року;

екскаватор колісний ЕО-2621 1992 року;

трактор колісний МТЗ-80 1988 року;

екскаватор гусеничний Volvo EC360BLC 2008 року;

навантажувач фронтальний Volvo L180F 2008 року;

навантажувач телескопічний Manitou 1998 року;

бульдозер DRESSTA TD-25M 2008 року.

Також арешт наклали на корпоративні права ТОВ «Керамбуд» та все обладнання підприємства. Зазначимо, що 28 червня Офіс генпрокурора повідомляв, що арештоване майно Богдана Козака та Сергія Медведчука перейде під управління Агентства з розшуку та менеджменту активів. Вартість майна підприємства «Керамбуд» становить понад 200 млн грн.

Додамо, що наразі Сергій Медведчук та Богдан Козак переховуються за кордоном. Вони заочно отримали підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ). Також підозру отримали директор ТОВ «Керамбуд» Андрій Юрійович Полянський та бухгалтер компанії Ігор Шавяк. Наразі вони перебувають у СІЗО з можливістю внести 9 та 6 млн грн застави.