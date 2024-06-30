У Львівській Архиєпархії УГКЦ повідомили про загибель отця Завійського

У ДТП у суботу, 29 червня, загинув 48-річний диякон Львівської Архиєпархії УГКЦ та колишній декан філософсько-богословського факультету УКУ Роман Завійський. Про це повідомили у Львівській Архиєпархії УГКЦ.

«Про розпорядок похоронних богослужінь буде повідомлено згодом. Висловлюємо щирі співчуття його дружині – Галині Теслюк та їхнім синам Данилові й Миколі та усій родині, єднаймося з ними у молитві. Просимо про молитву за блаженний упокій спочилого диякона Романа», – йдеться у повідомленні Архиєпархії.

На сайті УКУ зазначають, що Роман Завійський працював в університеті з 2002 року. Богослов також викладав в Івано-Франківській академії Івана Золотоустого. Він досліджував християнська духовність у постмодерній добі.