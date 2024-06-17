Науковець помер у віці 83 роки

У Львові у віці 83 роки помер відомий учений, доктор історичних наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи Львівського торговельно-економічного університету Степан Гелей.

«Університетська спільнота з сумом сповіщає, що пішов із життя Заслужений працівник культури України, проректор з навчально-виховної роботи університету, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії і філософії Степан Дмитрович Гелей» – йдеться в повідомленні університету в понеділок, 17 червня.

Степан Гелей пропрацював в університеті майже 52 роки.

Науковець спеціалізувався на політичній історії України XIX–XX ст., історії політичної думки та кооперативного руху українців. Загалом Степан Гелей є автором понад 400 наукових і науково-методичних праць, із яких дев’ять одноосібних монографій, шість колективних, шість підручників та 18 навчальних посібників. Зокрема, він є автором та співавтором підручників з політології та історії для вищих навчальних закладів.

З 1984 року був засновником та президентом народної хорової капели «Мрія», членом Національної музичної спілки України, Заслуженим працівником культури, активним діячем Наукового товариства імені Шевченка.

Також Степан Гелей був заступником голови Львівського обласного відділення Конгресу української інтелігенції.

Парастас за померлим відбудеться 17 червня о 20:00 в каплиці на вул. Пекарській, 52. Чин похорону 18 червня о 13:00 з каплиці на вул. Пекарській, 52 на Личаківський цвинтар.