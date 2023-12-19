Петро Рабінович помер у віці 87 років

У Львові у віці 87 років помер академік Національної академії правових правових наук України, професор юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Петро Рабінович. Про це у вівторок, 19 грудня, повідомив суддя Верховного Суду, колишній студент Петра Рабіновича Дмитро Гудима.

«Відійшов у вічність мій науковий вчитель – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, професор кафедри теорії та філософії права юридичного факультету, заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка Петро Мойсейович Рабінович (1936 – 2023)», – повідомив Дмитро Гудима.

Співчуття у зв’язку зі смертю Петра Рабіновича висловив і колектив юридичного факультету.

Петро Рабінович понад 60 років пропрацював у ЛНУ імені Івана Франка. Спершу асистентом, доцентом, а з 1979 року професором кафедри теорії та історії держави і права (нині – кафедри теорії та філософії права).

З часу створення у 1992 році Академії правових наук України Петро Рабінович був її членом-кореспондентом, а з 2009 року – її дійсним членом (академіком). Як фахівець із загальної теорії та філософії права і держави (особливо теорії прав людини), він опублікував понад 940 наукових праць, включаючи, зокрема, 30 монографій та 25 навчальних посібників.

На останньому етапі своєї науковою творчості займався темою прав людини. Двічі був лауреатом премії імені Ярослава Мудрого, присуджуваної Національною юридичною академією України і президією Академії правових наук України (2004, 2011 рр.).