Doctor Honoris Causa ЛНУ імені Івана Франка Оксана Забужко

У п’ятницю, 3 листопада, під час урочистого засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка письменниця Оксана Забужко отримала диплом Doctor Honoris Causa ЛНУ. Про це ідеться на сайті університету.

Почесне звання Оксана Забужко отримала «за активну громадську та політичну діяльність, за видатні заслуги в розвитку освіти, науки, культури, суспільно значущий внесок у розбудову української державності та вагоме сприяння розвитку Університету».

«… культура є тяглістю традицій, і ця єдина спільнота мертвих і живих, котра будує майбутнє сьогодні, у знову ж таки темні часи, виявляється вирішальною уже для нашої з вами перемоги. Бо перемагає не тільки зброя, перемагає й освіта. Бо сьогодні в ці темні роки, коли ми змушені зі зброєю у руках обстоювати саме фізичне існування нашої країни і нашого імені, виявляється, що саме наша цивілізаційна перевага, історично нажитий нами рівень культури і освіти в тому числі дає нам і мотивацію, й інтерес до таких непрагматичних речей, як історія і національна класика, котрі пояснюють нам, зокрема й на полі бою, за що ми воюємо і що ми обстоюємо», – сказала Оксана Забужко під час своєї інавгураційної промови.

Оксана Забужко виступає з інавгураційною промовою у Львівському університеті 3 листопада (фото прес-центру ЛНУ)

Після урочистого засідання Вченої Ради Оксана Забужко поспілкувалася із Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом. Під час зустрічі ректор Львівського університету Володимир Мельник, Оксана Забужко та Мартін Гарріс обговорили перспективи популяризації україністики у світі.

Як інформував ZAXID.NET, раніше звання почесного доктора Львівського найіонального університету імені Івана Франка отримав британський політик Борис Джонсон, а також екс-міністр освіти часів Леоніда Кучми Василь Кремень.