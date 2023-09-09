Борис Джонсон приїхав залізницею з Києва

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон перебуває з візитом у Львові. Він приїхав залізницею із Києва, куди прибув в п’ятницю, 8 вересня, з неоголошеним візитом.

Міський голова Львова Андрій Садовий зустрів Бориса Джонсона на залізничному вокзалі. Потім вони вшанували пам’ять загиблих українських воїнів на Личаківському цвинтарі та відвідали меморіал Героїв Небесної сотні.

У мережі з'явилися кадри того, як львів'яни зустрічали Бориса Джонсона.

А так вітали на площі Ринок pic.twitter.com/MkoFNDoWUO — Ostap Govda (@GovdaOst) September 9, 2023

Борис Джонсон також взяв участь в урочистому засіданні вченої ради Львівського національного університету з нагоди присвоєння йому звання Doctor Honoris Causa. Вчена рада присвоїла це почесне звання британському політику ще в жовтні минулого року. Тоді він пообіцяв особисто відвідати Львів.