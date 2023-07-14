Українська письменниця Оксана Забужко та режисер, писменик, колишні політв’язень Кремля, а зараз військовий ЗСУ Олег Сенцов отримали найвищу нагороду Франції, Орден Почесного легіону.
«У день Національного свята Франції 14 липня я маю велику честь вручити від імені президента Емманюеля Макрона Орден Почесного легіону двом видатним українцям. Їх імена добре відомі у Франції та Європі, вони обидва нині борються за волю та незалежність України. Пані Забужко – на літературному фронті, а пан Сенцов – на полі бою», – сказав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
Нагадаємо, Орден Почесного легіону (Ordre national de la Légion d'honneur) – найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги (найвища нагорода за цивільні заслуги). Його засновано 19 травня 1802 року декретом Наполеона Бонапарта.