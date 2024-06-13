Христина Трач працювала солісткою балету Львівської опери 28 років

У четвер, 13 червня, у Львові померла заслужена артистка України, провідна солістка балету Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Христина Трач. Їй було 44 роки.

«Дирекція та колектив Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької глибоко сумує з приводу смерті багаторічної працівниці театру, артистки балету, провідного майстра сцени (1996 – 2022 рр.), заслуженої артистки України Трач Христини Мирославівни», – йдеться у повідомленні на сторінці Львівської опери.

Прощання з померлою відбудеться 15 червня (субота) з 10:00 до 11.00 у фойє Львівської національної опери. Причину смерті артистки в театрі не уточнили.

Христина Трач почала працювати артисткою балету у Львівському академічному театрі опери і балету з 1996 року, ще будучи студенткою класичного відділення Львівського державного училища культури і мистецтв.

«Вона вивчила і виконала кілька сольних партій, звернувши на себе увагу публіки і педагогів, як здібна талановита молода артистка балету, що володіє чудовими сценічними даними, віртуозною технікою. Перший час, працюючи в балетній трупі ввійшла в усі сольні номери вистав. З кожним роком, крім сольних танців, кількість ведучих партій зростала», – зазначили у Львівській опері.

Провідна солістка львівського балету Христина Трач досконало володіла технікою класичного танцю. Як зазначили в театрі, її виконанню була властива чіткість, життєрадісність. Чистота і внутрішнє благородство притаманні багатьом образам, які були створені артисткою. Репертуар провідної солістки налічував понад 20 партій, серед яких складні: Нікія, Гамзатті, Кітрі, Вулична танцівниця, Володарка дріад ( «Баядерка», «Дон Кіхот2 Л. Мінкуса), Жізель, Мірта («Жізель2 А. Адана), Медора («Корсар» А.Адана), Одетта-Оділія («Лебедине озеро» П. Чайковського), Сванільда («Коппелія» Л.Деліба), Соломія Крушельницька («Повернення Баттерфляй» Д.Пуччіні-М.Скорика) та інші.

Також Христина Трач працювала викладачкою хореографії у Львівському коледжі культури і мистецтв.