Віталій Білоножко помер у віці 70 років

У вівторок, 9 січня, помер народний артист України Віталій Білоножко. Йому було 70 років. Про це повідомили на сторінці Буринської міської ради, звідки походив співак.

«Сьогодні пішов у засвіти наш земляк, неперевершений співець Мелодії двох сердець – Віталій Васильович Білоножко. Уся Буринська громада глибоко сумує з приводу смерті народного артиста України, українського співака, засновника і організатора міжнародного фестивалю родинної творчості “Мелодія двох сердець”», – зазначено у повідомленні міськради.

Про причини смерті, а також деталі щодо похорону не повідомляють.

Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року у селі Слобода Буринського району на Сумщині. Закінчив Сумське музучилище, Київську національну консерваторію. Після здобуття освіти працював солістом Київського театру естради на Подолі, а згодом – солістом Держтелерадіо України. Артист виступав дуетом разом з дружиною Світланою Білоножко.

У грудні 1995 року йому присвоїли звання народного артиста України. 1999 року разом з дружиною заснували Міжнародний фестиваль родинної творчості «Мелодія двох сердець». Паралельно Віталій Білоножко викладав на кафедрі естрадного співу Київського національного університету культури і мистецтв. На парламентських виборах 2019 року Віталій Білоножко був безпартійним кандидатом у народні депутати від партії «Сила і честь», №22 у списку.