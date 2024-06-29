Ворог атакував центр міста

Удень суботи, 29 червня, російські окупанти атакували центр міста Вільнянськ Запорізької області. Попередньо відомо, що семеро людей загинуло, десятеро травмовані, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Черговий російський теракт проти цивільного населення. Ворог вбив 7 людей у Вільнянську Запорізької області. Двоє загиблих - діти. Кількість поранених зросла до 10 людей», – ідеться у повідомленні.

За словами Федорова, росіяни також пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в місті, магазин і житлові будинки.

Зазначимо, що 29 червня росіяни тричі атакували Запорізьку область. Уперше вибух пролунав близько 14:31 у Запорізькому районі, повідомляла секретар Запорізької міської ради та виконуюча обовʼязки міського голови Регіни Харченко. Про другий та третій вибухи в регіоні повідомили о 17:40 та 17:54 відповідно.

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