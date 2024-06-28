Кілька поверхів будівлі зруйнувала російська ракета

У п’ятницю, 28 червня, російські окупанти випустили ракету по Дніпру, влучивши у дев’ятиповерхову житлову будівлю. Внаслідок удару зруйновано кілька поверхів будинку, попередньо, є постраждалі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Згодом голова МВС Ігор Клименко заявив про загиблого.

Про рух ракет у напрямку Дніпра повідомили у пресслужбі Повітряних сил приблизно о 18:20. За кілька хвилин у місті пролунав потужний вибух.

«Ворог вчинив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів», – повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

На фото, опублікованих в мережі, видно, що ракета зруйнувала щонайменше чотири поверхи будівлі. «Суспільне» уточнило, що чотири поверхи будівлі – зруйновані, а п’ятий – пошкоджений.

За словами Сергія Лисака, внаслідок російської атаки на місто є поранені. Скільки саме людей могли постраждати від обстрілу, наразі невідомо.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російської атаки постраждало щонайменше троє людей. За його словами на місці влучання працюють рятувальники, медики та інші служби.

«Саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення – потрібен надійний повітряний щит для України», – повідомив Володимир Зеленський.

Мер тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що багатоповерхівка розташована у центрі Дніпра.

«Самий центр. Концентрація людей в цей час п’ятниці на максимальному рівні мала бути. Від тотальних тисяч скоріш врятували виключення світла та звичка дніпрян виїжджати за місто або гуляти парками», – повідомив він.

Станом на 19:45 відомо про одного загиблого у багатоповерхівці, повідомив голова МВС Ігор Клименко. Кількість постраждалих зросла до п’ятьох людей.

«На жаль, жертв може бути більше. Рятувальники розбирають завали. У квартирах заблоковані люди. Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля – потерпілого засипало частинами понівеченого будинку», – повідомив Ігор Клименко.

За даними ДСНС, станом на 20:00 внаслідок російської атаки постраждали вісім осіб, серед них – одна дитина. Ще одну людину вдалося врятувати з-під завалів.

За даними «Суспільного», частина будинку, в яку поцілила ракета, обвалилася. Кількість постраждалих зросла до дев’яти.