Двоє патрульних отримали травми внаслідок ДТП

У Хмельницькій області порушник комендантської години, втікаючи від патрульних поліцейських, спровокував із ними ДТП. Автомобіль патрульних злетів у кювет, двоє поліцейських отримали травми. Про це у неділю, 30 червня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Хмельниччини.

Зазначається, що у суботу, 29 червня, близько 01:45, на об’їзній дорозі міста Калинівка Вінницької області патрульні поліцейські помітили мікроавтобус. Водій авто проігнорував вимогу патрульних зупинитись, а навпаки намагався втекти від них. Екіпаж поліції почав переслідувати порушника, той, тікаючи від патрульних створював аварійні ситуації на дорозі, а перетнувши кордон з Хмельниччиною, вчинив ДТП зі службовим авто поліцейський – воно злетіло у кювет. Внаслідок аварії двоє патрульних отримали травми.

«Для зупинки транспортного засобу один з правоохоронців застосував табельну вогнепальну зброю в бік автомобіля правопорушника, але водію вдалося втекти з місця події», – повідомили у Нацполіції Хмельниччини.

До розшуку водія-порушника долучились правоохоронці Хмельниччини. Чоловіка затримали у неділю, 30 червня, близько 06:00. Правопорушником виявився 24-річний житель Київської області.

«Вчинивши ДТП з патрульним автомобілем, чоловік доїхав до найближчого населеного пункту Хмельницької області, де кинув транспортний засіб. Майже добу він переховувався у хащах, закинутих будівлях, аж доки не дістався до придорожнього мотелю на під'їзді до міста Хмельницький. Саме там його затримали хмельницькі оперативники та бійці роти поліції особливого призначення», – йдеться у повідомленні.

24-річного жителя Київщини, який втікав від патрульних, затримали через добу

Правоохоронці зазначають, що під час затримання втікач поводився агресивно і ніяк не пояснив свою поведінку.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 статті 345 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.