Уночі у Львові поліцейські затримали порушника комендантської години

У вівторок вночі, 14 травня, у Львові патрульні затримали 57-річного мешканця Самбірщини, який був у розшуку за крадіжку та переховувався від слідства.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, порушника комендантської години патрульні зустріли близько 2:00 ночі на площі Кропивницького. Під час перевірки документів з’ясувалося, що 57-річний чоловік перебуває в розшуку Самбірського районного відділу поліції.

Він переховувався від органів досудового розслідування у справі про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ). Чоловіка затримали та доправили у відділ поліції для встановлення обставин.