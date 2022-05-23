Затриманий у Львові 28-річний мешканець Донеччини був у розшуку за крадіжки

У неділю, 22 травня, львівські патрульні під час бійки у Львові затримали 28-річного мешканця Донеччини, який був у розшуку за крадіжки.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що в неділю близько 19:00 отримали повідомлення про бійку групи осіб на вул. Ярослава Мудрого. Патрульній прибули на місце та припили конфлікт. Коли ж встановили учасників бійки, виявилося, що один із них перебуває в розшуку.

28-річний мешканець Донеччини з листопада 2013 року переховувався від суду у справі за групову крадіжку (ч. 2 ст. 185 ККУ). Чоловіка затримали та супроводили у відділок поліції.