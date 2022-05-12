Водій заявив, що заборонених речовин не вживає, бо є сином священика

Патрульні поліцейські зупинили у Львові 27-річного водія Mercedes-Benz, який їхав у стані наркотичного сп’яніння. Він спробував уникнути відповідальності, заявивши, що є сином священика і дуже поспішає, бо в його батька високий тиск.

У четвер, 12 травня, в патрульній поліції Львівщини розповіли, що днями на вулиці Личаківській зупинили автомобіль Mercedes-Benz. 27-річний мешканець Львівщини під час спілкування з поліцейськими поводився дивно та поспішав завершити розмову. Він наголошував, що треба якнайшвидше їхати, бо батько почувається погано – у нього високий тиск.

Відео патрульної поліції з місця події

Інспектори помітили у водія очевидні ознаки наркотичного сп'яніння. Натомість водій заявив, що наркотиків не вживає, бо є сином священика. А під час поверхневої перевірки в автомобілі патрульні виявили вагу та два згортки з наркотиками. Чоловік ретельно ховав ці згортки. Коли поліцейські їх знайшли, він спробував позбутися наркотичних засобів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Водія супроводили в медичний заклад для перевірки на стан наркосп’яніння. Вже на місці чоловік від неї відмовився.

На нього склали протокол за керування транспортним засобом в стані сп‘яніння (ч. 1 ст. 130) та винесли постанову за відсутність полісу автоцивілки (ч. 1 ст. 126) КУпАП.

Загалом, за останні дві доби патрульні склали 29 протоколів на водіїв з ознаками сп‘яніння.