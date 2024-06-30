Прикордонник був змушений застосувати зброю

У Чернівецькій області двоє чоловіків на кордоні з Румунією напали на прикордонників. Співробітник ДПСУ застосував табельну зброю, внаслідок чого один із порушників загинув. Про це у неділю, 30 червня, повідомило «Суспільне» із посиланням на коментар помічника керівника Чернівецького прикордонного загону Ігоря Заруднєва.

Як пише «Суспільне», на прикордонників напали чоловіки 25 та 33 років. За інформацією журналіста Віталія Глаголи, подія трапилась в зоні ділянки відділу прикордонної служби «Селятин» у суботу, 29 червня, близько 21:00. Порушники застосували проти одного із військовослужбовців ДПСУ газовий балончик та мачете.

«Його повалили та завдали удару по нозі. Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова, один правопорушник загинув, інший отримав поранення», – повідомив Віталій Глагола.

Як зазначив Ігор Заруднєв, чоловіки не реагували на вимоги прикордонного наряду.

«Чоловіки не виконали законних вимог прикордонного наряду. Прикордонникам довелося застосувати вогнепальну зброю після попереджувальних пострілів. Були постріли по порушниках, тому що вони застосували газовий балончик і холодну зброю проти прикордонника», – цитує «Суспільне» Ігоря Заруднєва.

За словами Ігоря Заруднєва, пораненому порушнику надали медичну допомогу, також на місці події працювали правоохоронці. Наразі справу розслідує ДБР.