Внаслідок події у Рахівському районі український прикордонник не постраждав

Румунські правоохоронці затримали двох українців, які у Рахівському районі напали на прикордонника, відібрали у нього зброю і незаконно перетнули кордон. Затриманими виявилися мешканці Запоріжжя.

Як повідомила ZAXID.NET речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова 27 травня, українців затримали на території Румунії одразу після нападу на працівника ДПСУ.

«Порушників кордону затримали на румунській стороні у п’ятницю 24 травня. Сталося це в день нападу на працівника Мукачівського прикордонного загону», – розповіла Леся Федорова, зазначивши, що внаслідок події у Рахівському районі український прикордонник не постраждав.

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, затриманими у Румунії є запоріжці – 35-річний Андрій Боярко та 30-річний Роман Нежижим.

На прикордонника напали мешканці Запоріжжя Андрій Боярко і Роман Нежижим. Їх екстрадують в Україну

«Правоохоронні органи України готують матеріали для екстрадиції двох мешканців Запоріжжя з Румунії», – написав Віталій Глагола у Telegram.

У поліції Закарпатської області розповіли ZAXID.NET, що відкрили провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. За умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків та грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, затриманим загрожує до 10 років ув’язнення.