Резолюцію ПА ОБСЄ засудила 10-річну збройну агресії Росії проти України

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію у якій визнала дії Росії геноцидом українського народу і необхідність деколонізації Російської Федерації. Про це повідомив народний депутат, голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО, член парламентської делегації Павло Фролов у суботу, 29 червня.

«У день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу», – ідеться у повідомленні.

За словами Фролова, резолюція ПА ОБСЄ містить 70 пунктів. В одному з них йдеться про заклик 53 країн-учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх окупованих територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи. Документ також визначає деколонізацію Російської Федерації необхідною передумовою для встановлення міцного миру. Резолюція вимагає створити Спецтрибунал для притягнення до відповідальності росіян за злочини, скоєні в ході агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, зґвалтувань армії Росії та інше.

До слова, як повідомляв ZAXID.NET, Європейський суд з прав людини ухвалив рішення в міждержавній справі «Україна проти Росії» щодо систематичного порушення прав громадян з початку російської окупації Криму в лютому 2014 року. Це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала Російську Федерацію відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь, зазначила уповноважена у справах Європейського суду з прав людини в Міністерстві юстиції Маргарита Сокоренко.