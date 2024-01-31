Міжнародний суд ООН у Гаазі оголосив рішення у справі, в якій Україна звинуватила Росію в порушенні двох міжнародних конвенцій

Міжнародний суд ООН визнав, що Росія порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, оскільки не розслідувала фінансову підтримку бойовиків на сході України у 2014 році. Таке рішення він ухвалив у справі України проти Росії щодо звинувачення у фінансування тероризму, у середу, 31 січня, пише «Європейська правда».

На відкритому засіданні голова суду суддя Джоан Е. Доног’ю зачитала відповідне рішення суду. Як повідомляється, ще у 2017 році Україна звернулася до Міжнародного Суду ООН із заявою проти Російської Федерації. У своїй заяві вона звинуватила Росію у порушенні зобов’язань за Міжнародною конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму від 1999 року та Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 1965 року.

Натомість суд встановив лише той факт, що Москва не змогла належно розслідувати висунуті Києвом звинувачення проти представників самопроголошених Донецької та Луганської народних республік.

Суд також заявив, що Росія не змогла захистити права етнічних українців в Криму, де різко впала кількість учнів, які навчаються українською. Відтак вона порушила свої зобов'язання в межах конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Водночас судді вважають, що Україна не змогла довести більшість фактів расової дискримінації кримських татар та українців у Криму.

Також судді відмовилися винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності Росії за збиття літака малайзійських авіаліній MH17 над Донецькою областю у липні 2014 року. Також суд не задовольнив вимогу України щодо виплати Росією їй компенсацій. Більшу частину звинувачень суд визнав необґрунтованими.

Як звертає увагу «Європейська правда» основною проблемою в цьому випадку став консервативний підхід Міжнародного суду ООН до трактування Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Так, суд вирішив, що фінансування тероризму стосується лише перерахування коштів і не поширюється на надання бойовикам військової техніки та зброї. Зокрема, постачання ЗРК «Бук», з якого російські бойовики збили пасажирський літак, не підпадають під цю заборону.