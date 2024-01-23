Рада безпеки ООН на запит Росії у понеділок, 22 січня, зібралась для обговорення ситуації в Україні. В Україні ж вважають, що скликання Росією такої зустрічі є черговою спробою відвернути увагу від її агресивної війни, вбивств цивільних осіб та руйнування критичної інфраструктури у сусідній державі. Про це інформує «Голос Америки».

Як повідомляється, Напередодні засідання Ради Безпеки ООН, на яке прибув міністр закордонних справ Росії Сєргей Лавров, представники кількох десятків країн-членів ООН з послом України при ООН Сергієм Кислицею вийшли до журналістів з окремою заявою, в якій засудили саме скликання Росією цієї зустрічі.

«Ми підкреслюємо лицемірство Російської Федерації, яка скликає чергове засідання Ради безпеки ООН для критики законного постачання зброї в Україну, яке здійснюються на підтримку невід’ємного права України на самооборону, як це відображено в статті 51 Статуту ООН», – заявив представник України при ООН.

За його словами, скликання Росією зустрічі Радбезу про Україну «є черговою спробою відвернути увагу від її агресивної війни проти України та її посиленої кампанії систематичних авіаударів, вбивств цивільних осіб та руйнування критичної інфраструктури».

Заява Кислиці пролунала від імені урядів понад 40 країн – Албанії, Австралії, Австрії, Бельгії, Боснії та Герцеговини, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Японії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Маршаллових Островів, Монако, Чорногорії, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Польщі, Португалії, Республіки Молдова, Республіки Корея, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, України, Об’єднаного королівства Британії, США та Європейського союзу.

Вони засудили співпрацю росіян з Іраном, Білоруссю та Північною Кореєю і закликали світ не надавати зброю Росії. Кислиця ж закликав всіх країн членів ООН, зокрема й Росію, «повністю виконувати відповідні резолюції Ради безпеки» та забезпечити відповідальність «за тяжкі міжнародно-правові злочини, вчинені на території України».

Зазначимо, що міністр закордонних справ Росії виступаючи на скликаному Росією засіданні РБ ООН вкотре звинуватив Захід у відсутності переговорів, стверджуючи, що Росія завжди була «готова до переговорів». Лавров уточнив, що окупанти зацікавлені в переговорах, які призведуть до усунення від влади нинішнього українського уряду, підтвердивши, що Росія все ще офіційно прагне зміни влади в Україні.

Лавров також продовжував заперечувати незалежність і суверенітет України, неправдиво стверджуючи, що український народ не зацікавлений у війні проти Росії і що Захід підштовхує Україну до продовження війни.