Три російські кораблі, які завантажуються у північнокорейському порту Наджин

Велика Британія надала експертам Організації Об’єднаних Націй супутникові знімки, що свідчать про постачання Північною Кореєю боєприпасів та ракет для Росії. Про це повідомило The Guardian з посиланням на неопублікований звіт оборонної розвідки Великої Британії.

Зазначається, що супутникові знімки були зроблені у період з вересня по грудень 2023 року. На них видно, як три російські кораблі: «Майя», «Ангара» та «Марія» завантажуються контейнерами у порту Наджин у Північній Кореї перед транзитом до російських портів. Щоправда, про який саме вантаж йдеться у Британії не уточнили.

«Використання Росією північнокорейської зброї в Україні є порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН. Це підриває міжнародні зусилля щодо запобігання поширенню ядерної зброї та показує, наскільки відчайдушною стала Росія після свого невдалого вторгнення. Ці та інші докази, надані Комітету з санкцій ООН, повинні викликати повне розслідування грубого порушення Росією та КНДР міжнародних санкцій», – заявив дипломат ООН.

Два з трьох кораблів також ідентифікували в недавньому звіті центру Royal United Services Institute. У звіті зазначається, що Північна Корея збільшила обсяги постачаннь вантажів до Росії. Велика Британія вимагає розпочати офіційне розслідування щодо порушення міжнародних санкцій. Разом зі звітом Британії група експертів ООН отримала звіт США, у якому також йдеться про масштабні постачаннь зброї з Північної Кореї до Росії.

До слова, всі кораблі, про які йдеться у звіті, перебувають під санкціями США з 2022 року через їхні зв’язки з судноплавною компанією Міністерства оборони Росії, яка «брала участь у незаконному захопленні та окупації Криму Росією з 2014 року».

Нагадаємо, генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що результати експертизи підтверджують, що випущена ракета по центру Харкова 2 січня – розроблена Північною Кореєю.

11 січня держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США запровадив санкції проти трьох російських організацій та однієї фізичної особи – Владіміра Міхєйчика, причетних до передачі балістичних ракет Північної Кореї до Росії.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Financial Times розповів, що КНДР стала найбільшим постачальником зброї для Росії.

«Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути», – заявив Буданов, уточнивши, що без допомоги КНДР ситуація для Росії була б катастрофічною.

Також Кирило Буданов повідомив, що Росія витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити, водночас бореться з контролем якості.