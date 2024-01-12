Літак російської авіакомпанії «224-й льотний загін»

Державний департамент США запровадив санкції проти трьох російських організацій та однієї фізичної особи – Владіміра Міхєйчика, причетних до передачі балістичних ракет Північної Кореї до Росії. Про це у четвер, 11 січня, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Під санкції потрапила російська державна авіакомпанія «224-й льотний загін» та її генеральний директор Владімір Міхєйчик. Також обмеження наклали на Володимирський перспективний військово-дослідницький комплекс (російський військовий обʼєкт, що займається випробуваннями ракет) та російський ракетний полігон Ашулук.

Крім того, Держдеп визначив чотири літаки, за допомогою яких у грудні 2023 року транспортували балістичні ракети КНДР та пов’язані із ними вантажі. Ці літаки (два Іл-76 і два Ан-124, бортові номери RF-86898, RF-78757, RF-82011 та RF-82041) отримали статус «заблокованої власності».

У Держдепі зазначили, що санкції були вжиті відповідно до розпорядження 14024 «Блокування власності щодо визначеної шкідливої іноземної діяльності уряду Російської Федерації».

«Передача КНДР балістичних ракет Росії підтримує загарбницьку війну Росії, збільшує страждання українського народу. Сполучені Штати продовжують уважно стежити за будь-якою підтримкою, яку Росія надає КНДР в обмін на цю зброю, і використовуватимуть усі доступні інструменти для визначення та викриття осіб та організацій, причетних до передачі зброї між КНДР та Росією. Ми без вагань вживемо подальших дій», – йдеться у повідомленні Держдепу США.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що результати експертизи підтверджують, що випущена ракета по центру Харкова 2 січня – розроблена Північною Кореєю. За словами Костіна, триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт. Також прокурори працюють з іншими уламками ракет на місцях нещодавніх атак на Харківщині та Одещині.

До слова, у серпні 2023 року СБУ оголосила про підозру гендиректору авіакомпанії «224-й льотний загін» Владіміру Міхєйчику. За даними слідчих, саме його авіакомпанія допомагала транспортувати озброєння та інструкторів «Вагнера» з Ірану до Москви. Для цього Владімір Міхєйчик надавав цивільні борти.