Українські слідчі отримали перші попередні докази того, що Росія могла використати ракети виробництва КНДР під час обстрілу Харкова 2 січня. Про це 11 січня повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін в ефірі телемарафону.

Костін розповів, що результати експертизи підтверджують, що випущена по центру Харкова ракета – розроблена Північною Кореєю

«Щодо Північної Кореї, то днями ми отримали перші докази можливого використання збройними силами РФ ракет виготовлених в цій країні. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета – є ракетою малої дальності, розробленою Північною Кореєю. До таких же висновків дійшли і наші військові експерти з міжвідомчої робочої групи при ОГП, які також були на місці і робили попередній огляд та аналіз частин ракети», – зазначив Костін.

За словами Костіна, зараз триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт. Також прокурори працюють з іншими уламками ракет на місцях нещодавніх атак на Харківщині та Одещині.

Нагадаємо, під час ракетної атаки на Харків 2 січня 62 людини отримали поранення, ще двоє загинули. Спершу повідомлялось про те, що удару було завдано або ракетами «Кинджал», або ракетами «Іскандер». Але згодом, Білий дім США заявив, що росіяни вже почали застосовувати для ударів по українських містах балістичні ракети, які були придбані у Північної Кореї, зокрема, їх використали під час ударів 2 січня.