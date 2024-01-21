Північна Корея стала найбільшим постачальником зброї для Росії. Про це 21 січня заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Financial Times.

Коментуючи виробництво зброї в Росії, Буданов заявив, що РФ витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити, водночас бореться з контролем якості. «Саме цим пояснюється пошук Росією зброї в інших країнах», – сказав глава ГУР.

За словами Буданова, зараз КНДР є найбільшим постачальником зброї для російської армії.

«Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути», – заявив Буданов, уточнивши, що без допомоги КНДР ситуація для Росії була б катастрофічною.

Керівник ГУР також зазначив, що Росія хотіла б не покладатися на зовнішню допомогу, бо це завжди вважалося нижче їх, це приниження». Як зазначив Буданов, ще одна проблема, яка стоїть перед Росією – це жива сила, оскільки Москва втрачає стільки чи навіть більше військ, ніж може набрати.