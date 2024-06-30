У Нижньому Новгороді горіли склади площею 500 м2

У ніч на неділю, 30 червня, невідомі безпілотники атакували одразу кілька російських областей. Вибухи було чутно у Курській, Бєлгородській та Брянській областях, повідомили низка телеграм-каналів, а також підтвердила місцева російська влада.

Вранці російське міністерство оборони заявило про нібито масовану атаку безпілотниками на шість областей Росії. За даними окупантів, упродовж ночі російська ППО нібито знищила 15 БПЛА над територією Курської, дев’ять БПЛА над територією Липецької. Окрім того, окупанти начебто збили по чотири БПЛА над територіями Воронезької та Брянської й по два БПЛА над територіями Орловської та Бєлгородської областей.

Зокрема, як заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, ППО нібито було збито чотири безпілотники над Трубчевським районом. Він додав, що постраждалих та руйнувань нема.

Своєю чергою губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що була зафіксована атака двох дронів у місті Грайворон. За його словами, унаслідок атаки дронів був пошкоджений багатоквартирний будинок, а також авто.

«У двох квартирах вибито вікна, також осколками посічено один автомобіль. Інформація уточнюється, поквартирний обхід буде здійснено у світлий час доби», – написав Гладков.

Про атаку безпілотників повідомила влада Курської області. У Міноборони Росії заявили про нібито збиття 15 БПЛА над територією області. Упродовж ночі, у місцевих Telegram-каналах писали про гучні вибухи, зокрема у Черемисинівському, Щигрівському, Тимському, Солнцевському та Пристенському районах.

Також російські Telegram-канали повідомили про сильну пожежу в Нижньому Новгороді. У місті спалахнули склади на території майданчика з утилізації відходів на Московському шосе. Попередньо, горіли цистерни з лакофарбовими матеріалами, також усередині приміщень могли бути газові балони. За офіційною інформацією російського МНС, горіли склади площею 500 м2. Постраждалих та загиблих внаслідок пожежі немає.