За даними росіян, понад 80 безпілотників атакували Крим та Росію

Російське міністерство оборони заявило про нібито масовану атаку безпілотниками на області Росії та тимчасово окупований Крим. За даними окупантів, за ніч нібито збили 87 безпілотників, більшість з яких зафіксували у Ростовській області.

Міністерство оборони заявило, що росіяни начебто знищили чи перехопили один БпЛА над територією Кримського півострова. Решту 86 безпілотників окупанти нібито збили над російськими областями.

Зазначається, що дрони помітили над п’ятьма областями Росії. За даними окупантів, два дрони атакували Бєлгородську область, два – Волгоградську, шість дронів – Воронезьку, і ще шість – Курську. Найбільше дронів, за версією російського міністерства, зафіксували над територією Ростовської області – там нібито збили 70 БпЛА.

Губернатор Воронезької області повідомив, що внаслідок атаки БпЛА пошкодили «невикористаний резервуар» на місцевій нафтобазі. Крім того, влада Ростовської області повідомила про порушення в роботі електропостачання.

В атаці росіяни традиційно звинуватили Україну. Про наслідки атак безпілотників наразі невідомо.