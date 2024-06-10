Атака безпілотників сталася в Аовському морі

Попередньо українські безпілотники атакували російський буксир «Інженер Смирнов» та баржу «Секція-179» в Таганрозької затоці. Про подію, що сталася ще увечері 8 червня стало відомо вранці 10 червня з повідомлень низки російських телеграм-каналів.

Зокрема, як повідомив канал Baza, близько 21:00 8 червня капітан буксира «Інженер Смирнов» доповів, що внаслідок атаки у баржі є незначні пошкодження вище ватерлінії. Натомість в буксирі внаслідок атаки вибиті шибки. Також двоє членів екіпажу отримали легкі осколкові поранення.

Оскільки ходові можливості буксира не були втрачені, капітан вирішив повертатися до порту Азов у Ростовській області.

За даними каналу «Крымский ветер», атака була здійснена українськими військовими за допомогою дронів-камікадзе. Атака відбулася у той момент, коли «Інженер Смирнов» тягнув баржу «Секція-179». Сама ж баржа нібито використовується в захисті Керченського мосту.

Наразі цей інцидент не коментували силові відомства обох країн.

Додамо, що зранку 8 червня, українські БпЛА атакували аеродром Моздок за понад 1000 км від кордону. Російська армія активно використовує цей аеродром для завдання ракетних ударів по українських містах. На цьому об'єкті окупанти базують стратегічні бомбардувальники ТУ-22М3, з яких регулярно запускають крилаті ракети Х-22 по українській цивільній інфраструктурі.