Пуск американської ракети ATACMS.

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що Сили оборони України уже успішно завдають ударів отриманою від західних союзників зброєю по військових об’єктах на території Росії. Про це він заявив ввечері у середу, 13 червня, в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти вже відчувають ці удари, однак не мають часу для того, щоб готувати якийсь захист.

«Вони (удари західною зброєю – ред.) вже відчуваються... що ж готуватись. Як-то кажуть, пізно пити «боржомі», – сказав Буданов.

Керівник ГУР запевнив, що удари по ворожій території обов’язково будуть мати свій ефект і повинні полегшити ситуацію на фронті для наших захисників.

Буданов також висловив переконання, що розмови президента Росії Володимира Путіна про наявність якихось «червоних ліній» у питанні постачання Україні західної допомоги чи ударів по Росії з боку ЗСУ, є лише грою на публіку.

«А вони існують взагалі? Ні. Якщо вони існують, то де вони (червоні лінії – ред.)? За ці роки вже скільки разів говорили, що вже точно перейшли. Я думаю, що так (це гра на публіку – ред.)», – додав керівник ГУР.

Нагадаємо, офіційний Київ уже давно звертався до західних партнерів з проханням надати дозвіл на завдання ударів по території Росії. Однак, союзники України категорично відмовлялись від цього, пов’язуючи відмови з побоюванням, що це призведе до ще більшої ескалації війни. Однак, після масованих та руйнівних за матеріальними і людськими втратами ударів Росії по українських містах, зокрема по Харкову, низка партнерів все ж дали «зелене світло». Після цього Україна використала передану зброю для ударів по території Росії. Зокрема, як повідомляли західні ЗМІ, 9 червня Україна вперше використала літак для атаки по цілях на території Росії: українським захисникам вдалося влучити у «російський командний вузол» у районі Білгорода.