Очевидці повідомили про сильну пожежу і звуки детонації внаслідок удару

У неділю, 9 червня, Сили оборони України провели атаку на прикордонний об’єкт у Бєлгородській області Росії. Інформацію про удар, а також відео з місця події оприлюднили російські телеграм-канали.

Як повідомляється, внаслідок атаки у населеному пункті Ракитне, яке розташоване за 25 км від російсько-українського кордону, спалахнув невеликий склад з боєприпасами.

Очевидці пізніше опублікували численні відео диму, що піднімається біля місця удару, яке супроводжувалося звуками вторинної детонації. Також повідомлялося, що приліт припав на об'єкт, який їх росіяни перетворили на склад боєприпасів.

Своєю чергою губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що пожежа сталася на нежитловому об’єкті й відбувається евакуація з навколишніх житлових будинків.

Як інформує портал «Мілітарний», засіб ураження не повідомляється. Однак ґрунтуючись на тому, що відстань до об’єкта ураження невелика, а також не повідомляється про звук прильоту снаряда, фахівці порталу припускають, що засобом ураження виступав безпілотник. На користь такого припущення портал наводить підтвердження про атаку безпілотників від російського міноборони, яке рапортувало про успішне збиття атаки БпЛА літакового типу над територією Бєлгородської області.

Тим часом американський телеканал Sky News з посиланням на своїх інформаторів повідомляє, що сьогодні Україна, ймовірно, вперше завдала удару по Росії бойовим літаком. Українським захисникам внаслідок атаки вдалось влучити в «російський командний вузол» поруч з Бєлгородом. Водночас який саме тип боєприпасів був використаний, поки що невідомо.

Офіційних коментарів від українських силових відомств наразі не надходило.