Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони, протиповітряна оборона російських окупантів у Криму зазнала суттєвих втрат

У ніч на понеділок, 10 червня, Сили оборони України завдали успішних ударів по зенітних ракетних комплексах на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Як розповіли у відомстві, атаки зазнав один зенітний ракетний дивізіон С-400 окупантів у районі міста Джанкой та ще два дивізіони С-300 біля населених пунктів Чорноморське та Євпаторія.

У Генштабі іронізують, що жодна з випущених Україною ракет не була перехоплена «високоефективною» протиповітряною обороною ворога. Крім того, у районах ударів було припинено роботу радарів ворожих комплексів С-300/С-400.

Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони, протиповітряна оборона російських окупантів у Криму зазнала суттєвих втрат. Українські захисники також зафіксували подальшу детонацію боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів Росії.

Тим часом російські пабліки повідомляють, що внаслідок нічної ракетної атаки на Крим було пошкоджено мінімум 2 комплекси С-300 та 4 РЛС. Зокрема, повідомляється, що 4 ракети ATACMS потрапили за місцем дислокації 31 дивізії ППО російського міноборони у Джанкойському районі окупованого Криму. Внаслідок удару пошкоджено 2 радіолокаційні станції, поранено одного військовослужбовця.

Ще 4 ракети потрапили за місцем дислокації цієї дивізії в Сакському районі, там пошкоджено військову техніку, її кількість і ступінь пошкоджень встановлюються, поранено ще одного військовослужбовця, пише телеграм-канал «Кримський вітер».

Ще 2 ракети потрапили за місцем дислокації 31 дивізії ППО міноборони Росії в Чорноморському районі, в районі села Громівка. Там пошкоджено ще 2 радіолокаційні станції, 2 комплекси С-300, 1 військовослужбовець загинув, 4 поранено. Зазначається, що жодна з ракет не була збита.

Нагадаємо, напередодні, 9 червня, Сили оборони України провели атаку на прикордонний об’єкт у Бєлгородській області Росії. За інформацією іноземних ЗМІ, Україна, ймовірно, вперше завдала удару по Росії за допомогою бойового літака. Українським захисникам внаслідок атаки вдалось влучити в «російський командний вузол» поруч з Бєлгородом.