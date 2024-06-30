Проект музею Романа Шухевича, який переміг в архітектурному конкурсі

У неділю, 30 червня, Львівська міська рада презентувала результати всеукраїнського архітектурного конкурсу на проєкт відновлення музею Романа Шухевича. Зазначимо, що будівлю 1 січня 2024 року знищив ворожий дрон. У конкурсі перемогла команда Андрія Лесюка. Архітектори є авторами Меморіалу пам’яті Небесної Сотні у Львові. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що у проєкті врахували побажання родини Шухевичів.

«Будівля збереже свій історичний вигляд. А новий простір біля озера та пам'ятника буде наповнений освітніми, культурними та меморіальними елементами», – написав Андрій Садовий.

У пресслужбі ЛМР розповіли, що форма будинку максимально відтворюватиме його історичний вигляд. Крім цього, всі автентичні речі, які частково вціліли (столярка, деревʼяні сходи, фортепіано, погруддя), місто відновить та поверне в музей.

Нагадаємо, що у новорічну ніч 2024 року росіяни атакували Львів та область іранськими дронами-камікадзе й повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що сума збитків становить 2 млн 258 тис. грн. Йдеться лише про вартість будівлі. Крім цього, музей назавжди втратив частину експонатів: стіл, крісла, фотель, фортепіано, скульптуру Степана Бандери авторства Ярослава Троцька. Понад 600 інших експонатів музейники на початку повномасштабного вторгнення змогли перенести в інше приміщення.

Андрій Садовий 1 січня 2024 року повідомив, що музей повністю відбудують. Згодом п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що готовий профінансувати відбудову музею коштом його фонду, але і не надав гроші на відновлення.

Наприкінці лютого у Львові оголосили архітектурний конкурс й з 5 березня почали приймати пропозиції. Зазначимо, що переможець конкурсу має отримати 250 тис. грн.

Додамо, що музей Романа Шухевича на вулиці Білогорща, 76а у Львові створили у будинку штаб-квартири головнокомандувача УПА, де він загинув. На першому поверсі будинку були п'ять тематичних кімнат зі світлинами та документами різних періодів життя Романа Шухевича. Головний меморіальний об'єкт музею був на другому поверсі. Йдеться про криївку та житлову кімнату. Музейники відтворили там побут головнокомандувача УПА (весна 1948 – початок 1950).

Музей працював з 2001 року. Фінансову підтримку надавало Товариство вояків УПА в США імені генерал-хорунжого Тараса Чупринки.