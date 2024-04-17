Проект майбутнього меморіалу Героїв України

У Львові у середу, 17 квітня, оголосили переможців архітектурного конкурсу на найкращий проект меморіалу Героїв на вулиці Іллі Мечникова. Перемогу здобула команда архітекторів з Хмельницького – Віктор Голубєв та Дмитро Райфшнайдер. Загалом у конкурсі змагалися 27 проектів. Зокрема, заявки подавали й іноземні архітектори.

Крім зони поховань, яких наразі на Марсовому полі є 675, проект передбачає сквер, музей, монумент невідомому воїну, каплицю та колумбарій – місце для захоронення урн з прахом. На монументі невідомому воїну розмістять імена, прізвища та фотографії зниклих безвісти. На місцях поховань будуть козацькі хрести з білого каменю, на яких буде місце для фотографії та імені з роками життя полеглого, місце для розміщення квітів та лампадок. Біля кожної з могил могил облаштують місця для сидіння уніфікованого дизайну.

«На передній частині комплексу біля вулиці Мечникова пропонуємо облаштувати площу із монументом невідомому воїну. Концепція нової площі полягає у зміненні осі міста на вісь історичну. Ця вісь направлена на північний схід та схід в усереднену точку, що поєднує координати боїв за Київ, Харків, Донецьк, Авдіївку, Дебальцеве, Іловайськ, Херсон та основний напрямок оборони України. Таке зміщення осі повинне привернути увагу до географічної єдності України та контрастувати зі структурою міста, врізаючись у неї», – розповів автор проєкту Дмитро Райфшнайдер.

В кінці Марсового поля залишать хрест на честь Української галицької армії. Біля нього розмістять молитовну споруду.

Простір буде інклюзивним. Архітектори зазначають, що допрацьовуватимуть ідеї з членами дорадчої ради, до якої входять військові, родини загиблих та представники духовенства. Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев розповів, що вже почали масштабну роботу над формування ескізу меморіалу. Дорадча рада вже має низку пропозицій, яку опрацьовують архітектори.

Поховання, які передбачає проект меморіалу Героїв

Зазначимо, що Віктор Голубєв та Дмитро Райфшнайдер вже перемагали на архітектурних конкурсах у Львозі. Зокрема, вони створили капличку на Янівському цвинтарі.

Нагадаємо, що архітектурний конкурс тривав три місяці. У лютому 2023 році на Марсовому полі почали останній етап ексгумацій поховань. Директор меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета розповідав, що рештки належать переважно членам НКВС, які загинули в боях з Українською повстанською армією. Дослідники ексгумували понад тисячу тіл.