Цього року мають ексгумувати тіла на лівій частині газону

На території Личаківського кладовища, на колишньому Марсовому полі, розпочався третій і останній етап пошукових робіт, під час яких на території планують ексгумувати останки всіх поховань часів міжвоєнного періоду та Другої світової війни.

Як повідомив директор комунального підприємства «Меморіально-пошуковий центр “Доля”» Святослав Шеремета на брифінгу 28 лютого, завершити останній етап ексгумації планують до кінця весни, однак терміни залежатимуть від погодних умов. Ідеться про ліву частину газону.

«У лютому минулого року ми розпочали пошукові земляні роботи й відповідно до архівних даних було виявлено перші останки. Після цього розпочалися дослідження трав’яного газону справа від центральної алеї, де було ексгумовано 653 останки. Наступним етапом було дослідження власне колишньої центральної алеї. Тут було ексгумовано 211 останків у верхній частині алеї та 268 у 16 криптах знизу», – повідомив Святослав Шеремета.

Загалом торік за підсумками двох етапів фахівці «Меморіально-пошукового центру “Доля”» ексгумували 1132 останки. Більшість із яких – загиблі у повоєнний період та в час Другої світової війни. Знайдені поховання часів Першої світової війни будуть перенесені поруч, на поля №84 та №85. Ексгумовані останки міжвоєнного періоду та часів Другої світової війни перепоховають зокрема на Голосківському кладовищі.

Нагадаємо, що пошукові роботи на Марсовому полі проводять з початку березня 2023 року. Їх ініціювала Львівська міська рада. Більшість віднайдених поховань є повоєнними й належать членам НКВС. Керівник управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради Антон Коломєйцева повідомляв, що після дослідження оголосять всеукраїнський архітектурний конкурс, щоб у майбутньому створити меморіальний комплекс.