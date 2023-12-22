На Пагорбі Слави у Львові поховані російські та радянські військові, що загинули під час Першої та Другої світової воєн

Похованих на Пагорбі Слави у Львові радянських військових часів Першої та Другої світових воєн перепоховають на Голосківському кладовищі. Сам же меморіальний комплекс «Пагорб Слави» мають дослідити та перенести. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у п’ятницю, 22 грудня.

Як вказано в рішенні, Личаківський цвинтар має забезпечити проведення досліджень та виготовлення проектної документації на перенесення пам’ятки історії Пагорба Слави. Крім цього, за результатами досліджень комунального підприємства Львівської облради «Доля», що займається ексгумацією тіл на військовому кладовищі у Львові, міськрада має скласти акт про встановлення місця поховання осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій. Після цього їх мають перепоховати. Натомість прах військовослужбовців радянської армії часів Першої та Другої світових воєн із території Пагорба Слави мають перепоховати на Голосківському кладовищі.

Пагорб Слави – це меморіальний комплекс у Львові, де поховані російські та радянські військові, що загинули під час Першої та Другої світової воєн. Меморіальний комплекс розташований на початку вул. Пасічної і є частиною заповідника «Личаківський цвинтар».

Зокрема, на території меморіального комплексу похований агент НКВС Микола Кузнєцов. Його родичі неодноразово вимагали від Львівської міськради передати його останки для перепроховання в Єкатеринбурзі. Однак виконком щоразу відмовляв у перепохованні через українських полонених, які перебувають на території Росії та тимчасово окупованих територіях.

У квітні 2022 року на Пагорбі Слави демонтували радянську символіку, а у листопаді 2023 – скульптури радянських воїнів.