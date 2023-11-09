Радянські скульптури перевезли в музей «Територія терору»

У четвер, 9 листопада, з радянського меморіалу «Пагорб слави» у Львові демонтували скульптурні композиції «Батьківщина-мати», «Вояк зі стягом» та «Клятва». Їх перевезли в музей тоталітарних режимів «Територія терору».

«Сьогодні музей поповнився скульптурами з Пагорбу слави», – повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Навесні минулого року з Пагорба слави демонтували радянські символи – радянську зірку та знак «серп і молот».

Пагорб слави у Львові декомунізували (фото ЛМР)

Меморіальний комплекс «Пагорб слави» у Львові містить поховання російських та радянських військових, що загинули під час Першої та Другої світової воєн. Комплекс на вул. Пасічній є частиною заповідника «Личаківський цвинтар».

Зокрема, на території меморіального комплексу похований агент НКВС Микола Кузнєцов. Його родичі неодноразово вимагали від Львівської міськради передати його останки для перепоховання в Єкатеринбурзі. Однак виконком щоразу відмовляв у перепохованні через українських полонених, які перебувають на території Росії та тимчасово окупованих територіях.