Наступного року на Личаківському військовому кладовищі проведуть третій етап дослідження та ексгумації поховань

На Личаківському військовому цвинтарі у Львові завершили другий етап досліджень та ексгумації давніх поховань. Йдеться про центральну алею цвинтаря, де були поховання часів Другої світової війни та повоєнного періоду. Загалом із кінця жовтня на кладовищі ексгумували тіла 479 людей.

Як повідомили в прес-службі Львівської міськради, 268 віднайдених останків були у 16 криптах у нижній частині алеї, а 211 – безпосередньо на алеї вище, як продовження рядів поховань цього поля.

«Тобто, коли будували меморіал у 1974 році, то в криптах перепоховали 268 останків. Це були і перепоховання з інших меморіалів. А решту поховань, які йшли по верхній частині газону через центральну алею, ніхто не ексгумовував. Під час будівництва меморіалу їх просто залили бетоном», – розповів керівник меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета.

Він додав, що інформація про те, що на центральній алеї може бути захоронено 3400 людей, не підтвердилася.

«На 340 плитах центральної алеї було викарбувано 3400 прізвищ нібито захоронених тут людей. Тепер маємо підтвердження, що це не відповідає дійсності», – він Святослав Шеремета.

Наступного року на Личаківському військовому цвинтарі планують провести третій етап досліджень та ексгумації поховань – на лівій частині газону. Останки з військового кладовища, а також із Пагорбу Слави мають перепоховати на Голосківському кладовищі.

Нагадаємо, перший етап ексгумації поховань на Личаківському військовому цвинтарі завершили влітку цього року. Роботи проводили на газоні справа, вище місця поховань новітніх захисників України. Тоді знайшли останки 653 людей, із яких 26 – періоду Першої світової війни, частина – Другої світової війни, та найбільше – повоєнного періоду.

Знайдені поховання часів Першої світової війни будуть перенесені поруч, на поля №84 та №85. Натомість останки з радянських часів перепоховають на одному з міських кладовищ.

Нагадаємо, що пошукові роботи на Марсовому полі проводять з початку березня 2023 року. Їх ініціювала Львівська міська рада. Більшість віднайдених поховань є повоєнними й належать членам НКВС. Керівник управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради Антон Коломєйцева повідомляв, що після дослідження оголосять всеукраїнський архітектурний конкурс, щоб у майбутньому створити меморіальний комплекс.