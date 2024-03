З-поміж 13 учасників переміг проект львівського архітектора Дмитра Сорокевича

У Львові обрали переможця всеукраїнського конкурсу на найкращий проект громадського простору на честь провідника ОУН Євгена Коновальця. Перемогла робота львівського архітектора Дмитра Сорокевича.

Як повідомив у понеділок, 25 березня, міський голова Львова Андрій Садовий, проект творчого колективу під керівництвом Дмитра Сорокевича отримав одноголосну підтримку журі. Майбутній простір на честь Євгена Коновальця буде на території національного університету «Львівська політехніка», на перетині вулиць Коновальця і Бандери.

«В центрі сучасної композиції – ідея життя провідника національно-визвольного руху Євгена Коновальця», – зазначив Андрій Садовий.

Композиція виконана у вигляді зброярні, на стіні якої буде напис-цитата: «У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у Націю». «Зброярня власне стає ключовим елементом простору. Вона досі залишається відкритою, адже наша боротьба триває. А ти взяв свою зброю? – ніби запитує простір у свого відвідувача», – пояснив мер.

Проект-переможець архітекторного конкурсу щодо влаштування громадського простору на честь Євгена Коновальця

Внутрішні елементи пам’ятника планують виконати з переплавленого металобрухту ворожої техніки.

На початку січня у Львові оголосили всеукраїнський архітектурний конкурс на пропозицію облаштування громадського простору на честь Євгена Коновальця. Виконком ЛМР також ухвалив рішення про збільшення призового фонду до 450 тис. грн. Загалом у конкурсі змагались 13 проектів з усієї України, зокрема, з Києва та Одеси.

Нагадаємо, рішення збудувати у Львові пам’ятник Євгену Коновальцю міськрада прийняла ще у 2021 році. Один з ідеологів українського націоналізму, полковник армії УНР, командир Січових Стрільців, голова Проводу українських націоналістів (1927) та перший голова ОУН (з 1929 року) Євген Коновалець народився у селі Зашків, яке тепер належить до Львівської громади. У будинку, де він народився, працює музей.

Дмитро Сорокевич спільно з дружиною Христиною Бадзян є співзавсновниками архітектурного бюро Replus bureau, яке, зокрема, проектувало муніципальний мистецький центр у Львові. Бюро є членом британської асоціації дизайнерів інтер’єрів SBID (The Society of British and International Design). Фіналісти міжнародного конкурсу SBID (Лондон, Великобританія) в категорії OFFICE design, лауреати премії ArtSpace (Київ, Україна) 2017 р. 2021 р. Портфоліо бюро налічує понад 150 проектів.