Консультації і операції чеськиї зірургів для пацієнтів - безкоштовні

До Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи приїде команда провідних чеських хірургів, які спільно з українськими спеціалістами з 22 по 27 червня консультуватимуть і оперуватимуть пацієнтів. Зараз іде запис на прийом. Консультації і операції – безкоштовні, повідомив департамент охорони здоров’я ЛОДА.

Мультидисциплінарна команда лікарів з Праги прибуде до Львова у рамках міжнародної хірургічної місії MEDEVAC від Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. До складу команди увійшли:

Josef Kraus, MD – керівник місії, хірург-травматолог, спеціаліст з хірургії верхньої кінцівки;

Petr Banar, MD – хірург-травматолог, експерт з хірургії стопи та п’яткової кістки;

Klara Schwarzmannova, MD – пластичний та мікрохірург, фахівчиня з реплантацій;

Martin Ouzky, MD, Ing, FEBOPRAS – керівник секції пластичної хірургії, спеціаліст з мікрохірургії та естетичної реконструкції.

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«Фахівці консультуватимуть пацієнтів із посттравматичними дефектами, наслідками складних переломів, пошкодженнями м’яких тканин, обмеженням функції кінцівок, а також з естетичними та косметичними проблемами після травм чи операцій. У пацієнтів буде можливість пройти безкоштовне оперативне лікування», – сказано у повідомленні.

Основні напрямки роботи місії:

реконструкція після травм верхньої та нижньої кінцівки;

усунення хронічних обмежень руху в суглобах;

мікрохірургія, відновлення м’якотканинних та кісткових дефектів;

естетична хірургія та корекція косметичних дефектів після травм, операцій або вроджених станів.

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