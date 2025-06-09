Чимало людей дізналися про небезпечну патологію вперше

У Львові під час загальноміської акції «Тиждень здоров'я», що тривала із 3 до 7 червня, безкоштовно перевірили своє здоров’я 10 813 мешканців Львівської громади. Більшість людей робили комплексні обстеження: перевіряли тиск, зір, рівень цукру в крові, робили кардіограму тощо. У багатьох із них вперше виявили небезпечні захворювання, повідомили у пресслужбі ЛМР.

«Тиждень здоров’я ми організували, щоб нагадати людям про необхідність дбати про своє здоров'я. Оскільки ми пережили і вірус ковіду, і тепер повномасштабне вторгнення, люди вкрай стривожені, не так часто, як потрібно, звертаються до сімейних лікарів, тому збільшується занедбаність певних захворювань. Усього за 5 днів наметові містечка відвідали майже 11 тисяч мешканців», – каже керівниця міського управління охорони здоров'я Марта Матюшко.

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Результати обстежень:

• артеріальний тиск перевірили 7677 осіб, підвищення тиску виявили у 2933 осіб та 76 одразу надали невідкладну допомогу;

• на ризики серцево-судинних захворювань обстежились 6736 осіб, патології виявили у 2960 осіб;

• рівень глюкози у крові перевірили 5701 особа, підвищення виявили у 1534 осіб;

• гостроту зору перевірили 5263 особи, порушення виявили у 2018 осіб;

• на гепатити В та С обстежились 8612 осіб, позитивний результат (тобто підозру на гепатити) виявили у 54 осіб;

• на ВІЛ обстежили 3596 осіб, позитивний результат виявили у 1 особи;

• тонометрію зробили 2785 осіб, підвищення внутрішньоочного тиску виявили у 377 осіб;

• дерматоскопію пройшли 1679 осіб, патології виявили у 338 осіб;

• на плоскостопість обстежились 1896 осіб, відхилення виявили у 542 осіб;

• електрокардіографію (ЕКГ) зробили 427 осіб, порушення серцевого ритму виявили у 97 осіб.

Нагадаємо, медичні намети були на 31 локації у різних частинах Львова. У наметах працювали лікарі та медичні сестри міських лікарень та поліклінік спільно зі студентами-волонтерами.