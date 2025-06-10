Телеграм має сотні мільйонів користувачів у всьому світі

Інфраструктуру месенджера «Телеграм» обслуговують компанії, тісно пов’язані з російською спецслужбою. Про це йдеться в розслідувані журналістів проєкту «Важные истории», опублікованому 10 червня.

Телеграмом активно користуються сотні мільйонів людей по всьому світі, адже вважають, що засновник месенджера Павло Дуров захищає їхню конфіденційність. Однак заяви про безпечність месенджера виявились міфом. Журналісти з’ясували, що доступ до даних користувачів телеграма може мати російська ФСБ.

На відміну від месенджерів «Вотсап» і «Сигнал», застосунок Дурова не використовує за замовчуванням технологію наскрізного шифрування. Її принцип полягає в тому, що повідомлення відправника може бути розшифровано тільки на пристрої одержувача, на якому зберігається секретний ключ.

Зазначається, що 98% користувачів спілкуються у звичайних чатах, повідомлення з яких зберігаються на серверах телеграма. Тобто, той, хто контролює сервер, може запросто отримати доступ до листувань.

За даними розслідувачів, Павло Дуров передав облаштування всієї інфраструктури месенджера «Телеграм» компанії з карибських островів Антигуа і Барбуда – Global Network Management (GNM). Вона надала в користування телеграму понад 10 тис. IP-адрес.

Власником GNM є уродженець Тольятті Володимир Вєдєнєєв. За його словами, половина співробітників GNM перебуває в Росії, де у компанії є офіс у Санкт-Петербурзі.

Веденєєв був фінансовим директором месенджера і мав право підписувати документи від імені Дурова та компанії. Попри це, деякі колишні менеджери телеграму навіть не знали про посадовця.

До 2020 року IP-адреси телеграму, які нині контролює GNM, належали компанії із Санкт-Петербурга «Глобалнет». Що цікаво, донедавна бенефіціаром «Глобалнет» був Володимир Вєдєнєєв, але 2024 року він переписав її на своїх родичів та Романа Венедиктова, знайомого сім’ї Дурових.

Навесні 2022 року «Глобалнет» першою серед російських пірингових платформ на вимогу Роскомнагляду впровадила систему контролю за трафіком користувачів за допомогою технології Deep Packet Inspection (DPI переглядає інтернет-трафік і блокує доступ до заборонених сайтів).

«Глобалнет», зокрема, надає послуги зв’язку російським держпідприємствам, що працюють в оборонному секторі: підсанкційному Курчатовському інституту та Головному науково-дослідному обчислювальному центру Управління справами президента Росії (ГлавНИВЦ).

ГлавНИВЦ – це закритий аналітичний центр, що працює в інтересах ФСБ, ФСО, МВС і Міноборони. Центр займається масовим стеженням за росіянами в інтернеті, а також відповідає за розробку загальноросійської системи відеоспостереження з розпізнаванням облич.

За даними журналістів, Веденеєв також переписав на родичів компанію «Електронтелеком» із Санкт-Петербурга. Вона передала в користування телеграму понад 5 тис. IP-адрес.

Один із найважливіших держзамовників «Електронтелекому» – російська ФСБ. Згідно з офіційною версією, компанія надає російській спецслужбі послуги з монтажу та технічного обслуговування «комплексу передавання спеціальної інформації для проведення оперативно-розшукових заходів».

«Це означає, що за серверну інфраструктуру телеграму відповідають ті, хто водночас обслуговують секретні комплекси ФСБ, які використовуються для стеження за громадянами», – підсумовують розслідувачі.

Видання нагадує, що 40-річний засновник телеграму Павло Дуров неодноразово відвідував Росію після еміграції у 2014 році. Згідно з витоком прикордонної служби ФСБ, він приїжджав до Росії більше ніж 50 разів. Особливо активно Дуров їздив в РФ під час серйозних фінансових проблем у 2019-2021 роках.

Уже у 2021 році Павло Дуров залучив 1 млрд доларів фінансування від за російського держбанку ВТБ, «Альфа-капіталу» Михайла Фрідмана та інвестгрупи «Атон». Незадовго до цього Роскомнадзор несподівано зняв усі претензії до месенджера і перестав його блокувати.