Російським чиновникам і правоохоронцям наказали видалити все своє спілкування в Telegram

Платформа Telegram стала життєво важливою для координації дій російської армії в Україні. Telegram широко використовують російські військові для зв'язку на полі бою, російська пропаганда і мільйонів пересічних росіян. Також через платформу російські агенти вербують українців для скоєння диверсій. Про це 26 серпня повідомило американське видання Politico.

«Вони практично затримали начальника зв'язку російської армії», – цитує видання реакцію одного з російських військових блогерів в Telegram щодо затримання засновника й керівника месенджера Telegram Павла Дурова.

Інший мілітарний блогер з Росії повідомив, що російські фахівці працюють над альтернативою Telegram, але Головне управління зв'язку російської армії «не виявило реальної зацікавленості» в тому, щоб отримати таку систему для російських військ.

За словами керівника Kremlingram, групи активістів-розслідувачів, які вивчають безпеку Telegram і його потенційні зв'язки з Кремлем, Назара Токаря, росіяни використовують платформу для вербування агентів і людей для контрдій.

«Сьогодні в Україні популярна кампанія з вербування людей, які б палили українські військові машини. І вона досить успішна. Вони координують свої військові зусилля за допомогою цього», – сказав він.

Попри те, що платформа використовується російськими військовими, Telegram заперечує будь-які зв'язки з російським урядом, додаючи, що вона «необхідна для свободи слова». За словами Токаря, у той час, як Кремль обмежив більшість інших соціальних мереж, Telegram не був заборонений або обмежений. І це попри те, що Дуров заявив, що втік з Росії у 2014 році після того, як Кремль зажадав доступу до даних його попередньої соціальної мережі «ВКонтакте» про українських продемократичних протестувальників, які брали участь у революції 2014 року.

Telegram набагато важливіший для Росії, ніж для України, підкреслив керівник Kremlingram. Влада Кремля побоюється, що Дуров може передати французькій владі ключі шифрування, що дозволить отримати доступ до платформи й будь-яких повідомлень, які користувачі вважали зашифрованими.

Затримання Павла Дурова у Франції: що відомо

Як писав ZAXID.NET, увечері 24 серпня французька влада затримала засновника та генерального директора компанії з обміну шифрованими повідомленнями Telegram Павла Дурова в аеропорту Ле-Бурже. Затримання відбулось відразу на злітному полі, як тільки Павло Дуров вийшов зі свого приватного літака, яким він прибув з Азербайджану.

Засновника й керівника месенджера Telegram Павла Дурова звинувачують у бездіяльності через фінансові та кіберзлочини, які скоюють за допомогою платформи: поширення дитячої порнографії, торгівлі наркотиками, шахрайство, тероризм тощо. Загалом прокуратура Парижа офіційно висунула Дурову обвинувачення за 12 статтями. Telegram відкинув звинувачення у поширенні небезпечного контенту, заявивши, що дотримується законів ЄС, зокрема Закону про цифрові послуги. Компанія наполягає на тому, що її модерація відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється.

У російській Думі заявили, що арешт Дурова може мати політичне підґрунтя і бути інструментом для отримання доступу до особистої інформації користувачів Telegram. Там також вимагали у разі відмови звільнення Дурова з-під варти, перемістити його в ОАЕ або Російську Федерацію. 26 серпня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що арешт Дурова «жодним чином не був політичним рішенням». Однак російським чиновникам і правоохоронним органам наказали видалити все своє спілкування в Telegram, повідомив прокремлівський канал «База».