Засновнику Telegram Павлу Дурову висунули звинувачення у 12 злочинах
Засновника й керівника месенджера Telegram Павла Дурова звинувачують у бездіяльності через фінансові та кіберзлочини, які скоюють за допомогою платформи. Загалом прокуратура Парижа офіційно висунула Дурову обвинувачення за 12 статтями, йдеться у пресрелізі правоохоронного відомства у понеділок, 26 серпня, пише «Укрінформ».
Серед висунутих обвинувачень вказані:
- співучасть в адмініструванні онлайн-платформи для проведення незаконних дій у складі організованої групи;
- відмова передати, на запити правоохоронних органів, необхідну інформацію або документи для проведення розслідування;
- співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми;
- співучасть у поширенні порнографічного контенту з неповнолітніми у складі організованої групи;
- співучасть у придбанні, транспортуванні, володінні та розповсюдженні наркотиків;
- співучасть у пропозиції або наданні доступу до обладнання, інструментів, програм або даних, призначених для отримання несанкціонованого доступу до системи з обробки авторизованих даних;
- співучасть в організованому шахрайстві у складі організованої групи;
- співучасть у створенні злочинного угруповання з метою скоєння злочинів, караних строком позбавлення волі у щонайменше п’ять років;
- відмивання доходів, одержаних від злочинів, скоєних у складі організованої групи.
- Зазначається, що саме в рамках цього розслідування слідчі допитували Павла Дурова.
Слідчий суддя 25 серпня ухвалив рішення продовжити тримання під вартою Дурова, а термін його затримання не може перевищувати 96 годин, тобто до 28 серпня. За статею про адміністрування онлайн-платформи, на якій дозволено незаконний обіг заборонених продуктів, контенту чи послуг Дурову загрожує санкція – від 5 до 10 років позбавлення волі та штраф від 150 тис. до 500 тис. євро.
Тим часом президент Франції Емманюель Макрон заявив, що затримання Павла Дурова на території країни не є політичним рішенням.
«Я читаю неправдиву інформацію про Францію після арешту Павла Дурова. Франція як ніколи прихильна до свободи вираження думок і комунікації, інновацій та підприємництва. Так і буде», – написав він.
Нагадаємо, що спецслужби Франції ввечері 24 серпня затримали Павла Дурова, коли він зійшов на злітно-посадкову смугу зі свого приватного літака в аеропорту Ле-Бурже, який розташований під Парижем.