Засновник Telegram Павло Дуров

Засновника й керівника месенджера Telegram Павла Дурова звинувачують у бездіяльності через фінансові та кіберзлочини, які скоюють за допомогою платформи. Загалом прокуратура Парижа офіційно висунула Дурову обвинувачення за 12 статтями, йдеться у пресрелізі правоохоронного відомства у понеділок, 26 серпня, пише «Укрінформ».

Серед висунутих обвинувачень вказані:

співучасть в адмініструванні онлайн-платформи для проведення незаконних дій у складі організованої групи;

відмова передати, на запити правоохоронних органів, необхідну інформацію або документи для проведення розслідування;

співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми;

співучасть у поширенні порнографічного контенту з неповнолітніми у складі організованої групи;

співучасть у придбанні, транспортуванні, володінні та розповсюдженні наркотиків;

співучасть у пропозиції або наданні доступу до обладнання, інструментів, програм або даних, призначених для отримання несанкціонованого доступу до системи з обробки авторизованих даних;

співучасть в організованому шахрайстві у складі організованої групи;

співучасть у створенні злочинного угруповання з метою скоєння злочинів, караних строком позбавлення волі у щонайменше п’ять років;

відмивання доходів, одержаних від злочинів, скоєних у складі організованої групи.

Зазначається, що саме в рамках цього розслідування слідчі допитували Павла Дурова.

Слідчий суддя 25 серпня ухвалив рішення продовжити тримання під вартою Дурова, а термін його затримання не може перевищувати 96 годин, тобто до 28 серпня. За статею про адміністрування онлайн-платформи, на якій дозволено незаконний обіг заборонених продуктів, контенту чи послуг Дурову загрожує санкція – від 5 до 10 років позбавлення волі та штраф від 150 тис. до 500 тис. євро.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон заявив, що затримання Павла Дурова на території країни не є політичним рішенням.

«Я читаю неправдиву інформацію про Францію після арешту Павла Дурова. Франція як ніколи прихильна до свободи вираження думок і комунікації, інновацій та підприємництва. Так і буде», – написав він.

Нагадаємо, що спецслужби Франції ввечері 24 серпня затримали Павла Дурова, коли він зійшов на злітно-посадкову смугу зі свого приватного літака в аеропорту Ле-Бурже, який розташований під Парижем.