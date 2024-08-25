Засновника Telegram Павла Дурова напередодні затримали у Франції

Затримання напередодні у Франції засновника Telegram Павла Дурова допоможе протидіяти російській агресії, а саме вплине на ефективність російської агентурної мережі в світі. До такого висновку дійшов керівник лейтенант Андрій Коваленко у неділю, 25 серпня, повідомляє «Армія Inform».

«Завдяки кейсу Дурова може обвалитися вся агентурна мережа РФ у Європі», – зазначив він.

За його словами Telegram – це єдиний месенджер, який активно використовує російська армія.

«Дурова звинувачують у тому, що він не співпрацював із французькою поліцією щодо боротьби з наркоторгівлею. У найближчі місяці Росію можуть звинуватити у торгівлі наркотиками в Європі. Важкі часи чекають на Головне управління Генштабу РФ, адже саме їх вважають основними «відповідальними» за цей напрям шпигунської діяльності», – додав Коваленко.

Цікаво, що після затримання Дурова низці російських урядовців, силовикам та посадовцям адміністрації президента доручили видалити своє службове листування з Telegram. Як пише російське видання Baza з посиланням на джерела, таку вказівку начебто дали й високопосадовцям російського міноборони, а також деяким великим бізнесменам. Водночас деякі чиновники заявили, що їм вказівки про видалення листування поки що не надходили. А втім, їх очікують уже в понеділок-вівторок (26-27 серпня).

Як цитує Baza французькі ЗМІ, французькі спецслужби домагатимуться доступу до листувань у Telegram, які пов'язані зі злочинними спільнотами, а також із санкційними компаніями та людьми.

Нагадаємо, що французькі спецслужби напередодні ввечері затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака. Французькі суди вважають Дурова співучасником низки злочинів, що вчиняються через Telegram.