За словами Дурова, політика конфіденційності Telegram дозволяє розкривати дані порушників

Павєл Дуров заявив, що політика конфіденційності Telegram дозволяє розкривати IP-адреси та номери телефонів порушників у більшості країн з 2018 року. Про це співзасновник месенджера повідомив у середу, 2 жовтня.

За словами Павла Дурова, Telegram розкриває дані злочинців кожного разу, коли команда отримує «належним чином сформований юридичний запит через відповідні лінії зв'язку».

«Ми перевіряли його та розкривали IP-адреси/номери телефонів небезпечних злочинців. Цей відбувалося набагато раніше», – заявив Павєл Дуров.

Він також розповів, що лише у 2024 році Telegram оприлюднив дані 203 злочинців у Бразилії, а в Індії, де найбільша кількість користувачів, задовольнили 5092 юридичних запитів.

«У Європі в третьому кварталі зросла кількість обґрунтованих юридичних запитів, які ми отримали. Це пов’язано з тим, що більше органів влади ЄС почали використовувати правильну лінію зв'язку для своїх запитів, передбачену законом ЄС про DSA (регламент належного функціонування ринку цифрових послуг, – ред.)», – запевнив Павєл Дуров.

Зазначимо, що 23 вересня Павєл Дуров заявив, що весь «проблемний контент», який виявила команда Telegram, більше недоступний. Тоді ж керівник месенджера повідомив, що дані порушників передаватимуть правоохоронцям.

«Ці заходи мають відлякати злочинців. Пошук у Telegram призначений для пошуку друзів та новин, а не для просування незаконних товарів. Ми не дозволимо зловмисникам поставити під загрозу цілісність нашої платформи майже для мільярда користувачів», – заявив Павєл Дуров.

Нагадаємо, 24 серпня Павла Дурова затримали у паризькому аеропорту Ле-Бурже. Наступного дня прокуратура Парижа висунула Дурову звинувачення за 12 статтями. Обвинувачення стосуються бездіяльності через фінансові та кіберзлочини, які скоюють за допомогою Telegram: поширення дитячої порнографії, торгівлі наркотиками, шахрайство, тероризм тощо. 29 вересня Дуров вийшов з-під варти, внісши заставу у 5 млн євро.