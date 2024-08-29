Павло Дуров вийшов під заставу у п'ять млн євро

Суд Парижа 28 серпня розпочав офіційне розслідування щодо засновника й керівника месенджера Telegram Павла Дурова у справі про організовану злочинність з умовою, що Дуров може уникнути попереднього ув'язнення, якщо внесе заставу у п’ять млн євро. Згідно з умовами судового нагляду, бізнесмен двічі на тиждень повинен з'являтися у поліції та не може покидати Францію. Про це повідомило агентство Reuters, а також про це йдеться у пресрелізі прокуратури Парижа, опублікованому 28 серпня.

Дурову висунули звинувачення у скоєнні наступних злочинів:

змові з метою адміністрування онлайн-платформи для забезпечення можливості проведення незаконних транзакцій у складі організованої групи;

відмові у наданні інформації на запити уповноважених органів;

співучасті у поширенні хакерських програм, поширенні зображень неповнолітніх порнографічного характеру організованою групою, поширенні наркотиків, а також співучасті у шахрайстві організованою групою;

відмиванні грошей, отриманих внаслідок дій організованої злочинної групи;

наданні криптографічних послуг, спрямованих на забезпечення конфіденційності без обов'язкового декларування;

незаконному наданні та імпорті засобів криптографії.

Російські ЗМІ та Telegram-канали опублікували відео, на якому видно, як Дуров покидає будинок суду у Парижі у супроводі охоронців на приватному авто.

Максимальний термін позбавлення волі, який загрожує Дурову за окремими статтями, становить 10 років. Reuters зазначає, що початок офіційного розслідування у Франції не означає визнання провини й не обов'язково веде до судового розгляду. Таке рішення свідчить лише про те, що судді бачать у справі достатньо підстав для продовження розслідування. При цьому воно може тривати роками до того, як буде передано до суду для розгляду або відкладено, ідеться у тексті.

У пресрелізі прокуратури Парижа йдеться, що Telegram — це месенджер, створений у 2013 році, який фігурував у низці справ, пов'язаних із різними злочинами, у тому числі зі справами про сексуалізоване насильство над дітьми. У прокуратурі зазначили, що розслідування розпочалось після того, як влада Франції звернула увагу, що Telegram практично не відповідає на судові запити, на що вказали й представники інших країн Європи, зокрема Бельгії. Попереднє розслідування розпочалося у лютому 2024 року під керівництвом прокуратури Парижа, судове розслідування розпочалося 8 липня.

Затримання Павла Дурова та справа Telegram

Нагадаємо, спецслужби Франції увечері 24 серпня затримали засновника й керівника месенджера Telegram Павла Дурова, коли він приватним літаком прилетів в аеропорт Ле-Бурже, який розташований під Парижем.

Прокуратура Парижа офіційно висунула Дурову обвинувачення за 12 статтями. Зокрема його звинуватили у бездіяльності через фінансові та кіберзлочини, які скоюють за допомогою платформи: поширення дитячої порнографії, торгівлі наркотиками, шахрайство, тероризм та інше. за інформацією Financial Times, своє розслідування щодо застосунку веде також Євросоюз, який вважає, що Telegram міг умисно занижувати кількість користувачів у ЄС, щоб не дотримуватися норм для великих IT-компаній.

Telegram відкинув звинувачення у поширенні небезпечного контенту, заявивши, що дотримується законів ЄС, зокрема Закону про цифрові послуги. Компанія наполягає на тому, що її модерація відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється.

У російській Думі заявили, що арешт Дурова може мати політичне підґрунтя і бути інструментом для отримання доступу до особистої інформації користувачів Telegram. Там також вимагали у разі відмови звільнення Дурова з-під варти, перемістити його в ОАЕ або Російську Федерацію.

26 серпня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що арешт Дурова «жодним чином не був політичним рішенням». Однак російським чиновникам і правоохоронним органам наказали видалити все своє спілкування в Telegram, повідомив прокремлівський канал «База».