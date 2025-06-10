«Укрзалізниця» анонсувала нові літні рейси

У зв’язку зі зростанням попиту на залізничні подорожі влітку «Укрзалізниця» призначила 18 пар додаткових пасажирських поїздів. Частина з них уже внесена до графіка, інші з’являтимуться поступово. Про це повідомила пресслужба перевізника у вівторок, 10 червня.

Перелік додаткових поїздів на літній сезон:

Поїзд №228/227 Івано-Франківськ – Краматорськ курсуватиме через день.

Перші рейси з Івано-Франківська заплановані на 29 червня, а з Краматорська – 30 червня.

Івано-Франківськ: 21:52 – Краматорськ: 18:28

Краматорськ: 19:20 – Івано-Франківськ: 16:45

Поїзд №220/219 Київ – Дніпро курсуватиме у визначені дні тижня.

Київ: 14:35 – Дніпро: 21:26

Дніпро 08:36 – Київ: 15:19

У компанії зазначають, що цей потяг буде зручний для міжнародних мандрівників з Дніпра: у Києві можливі пересадки на міжнародні поїзди до Молдови (Кишинів) та Польщі (Перемишль, Варшава та Хелм).

Поїзд «Інтерсіті» №765/764 Київ – Одеса

Цей потяг курсуватиме з Києва починаючи з 27 червня, з Одеси – 28 червня з періодичністю шість разів на тиждень.

Київ: 21:49 – Одеса: 05:34

Одеса: 06:54 – Київ: 15:01

Поїзд «Інтерсіті+» №736/735 Київ – Дніпро курсуватиме по визначених днях тижня.

Київ: 23:52 – Дніпро: 05:45

Дніпро: 23:24 – Київ: 05:17

Поїзд №147/148 Житомир – Одеса

Маршрут поїзда Одеса – Київ подовжено до Житомира, що забезпечить пряме сполучення поліського регіону з півднем, зокрема з Черкасами та Одесою. Нове сполучення актуальне впродовж літа.

Поїзд №283/284 Київ – Ужгород курсуватиме через день.

Київ: 15:21 – Львів: 23:34 – Ужгород: 05:20

Ужгород: 23:13 – Львів: 05:51 – Київ: 13:12

Поїзд №203/204 Київ – Ясіня курсуватиме через день.

Київ: 23:00 – Львів 07:28 – Ясіня: 14:17

Ясіня: 18:05 – Львів: 00:51 – Київ: 09:18.

«Укрзалізниця» запускає нові потяги на літо 2025 року (Візуалізація «Укрзалізниці»)

Окрім анонсованих рейсів, «Укрзалізниця» внесла до літнього графіка ще 11 додаткових поїздів. Вони будуть призначатись окремими рішеннями в особливий період підвищеного пасажиропотоку. Пасажирів закликали стежити за оновленнями розкладу.

Поїзд «Інтерсіті+» №739/740 Київ – Кривий Ріг

Київ: 13:05 – Кривий Ріг: 19:53

Кривий Ріг: 22:37 – Київ: 05:14

У Києві пасажири зможуть пересісти на поїзд до польського Хелма (Польща), а також на швидкісні поїзди до Луцька, Рівного, Львова.

Поїзд №208/207 Одеса – Вінниця.

Одеса: 08:11 – Вінниця: 14:15

Вінниця: 15:05 – Одеса: 20:59

Також за потреби «Укрзалізниця» готова допризначати в певні дати поїзди:

№ 159/160 Київ – Трускавець,

№ 167/168 Львів – Одеса,

№ 213/214 Київ – Ужгород,

№ 239/240 Київ – Кам’янець-Подільський,

№ 263/264 Київ – Одеса,

№ 265/266 Київ – Одеса,

№ 291/292 Київ – Львів,

№ 761/762 Київ – Одеса,

№ 777/778 Київ – Львів.

У літньому графіку руху передбачено оновлення маршрутів деяких поїздів, аби зробити подорожі зручнішими для жителів Полтавщини.

Так, поїзд №60/59 Одеса – Харків завдяки змінам в маршруті підсилить сполучення Полтави та Кременчука з Харковом і Одесою.

Окрім цього, поїзди №125/126 Полтава – Мукачево та №129/130 Кременчук – Мукачево завдяки зміні маршруту забезпечать мешканцям Полтави та Кременчука пряме сполучення з Вінницею, Жмеринкою, Хмельницьким і Тернополем.

Раніше ZAXID.NET писав, що «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд №284/283 Ужгород – Київ – Ужгород. Це другий додатковий потяг з Ужгорода до Києва, призначений з квітня. Під час будівництва євроколії на Закарпатті також курсуватиме поїзд №213/214 Київ – Ужгород – Київ.