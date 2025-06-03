«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Ужгород – Київ
Це другий додатковий потяг на Закарпаття, призначений з квітня 2025 року
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У зв’язку з початком сезону відпусток та зростанням пасажиропотоку, «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд №284/283 Ужгород – Київ – Ужгород.
Як повідомили в компанії 3 червня, поїзд виїжджатиме з Ужгорода о 23:14 і прибуватиме до Києва о 13:12 наступного дня. Назад вирушатиме о 15:12 з прибуттям в Ужгород о 5:20. Поїзд курсуватиме в такі дати:
- з Ужгорода: 11, 13, 15, 19, 21, 25 червня
- з Києва: 12, 14, 16, 20, 22, 26 червня
Продаж квитків на потяг відкрито у застосунку та на сайті «Укрзалізниці», а також у касах вокзалів.
Зазначимо, це другий додатковий потяг з Ужгорода до Києва, призначений з квітня 2025 року. Під час будівництва євроколії на Закарпатті також курсуватиме поїзд №213/214 Київ – Ужгород – Київ.