Поїзд призначили через зростання пасажиропотоку

«Укразалізниця» відкрила продаж квитків на поїзд №213/214 Київ – Ужгород – Київ, який курсуватиме під час будівництва євроколії на Закарпатті.

Як повідомили в «Укрзалізниці» 24 квітня, додатковий потяг призначили через зростання пасажиропотоку на Закарпаття.

«За останні два тижні кількість запитів в застосунку на подорожі до Закарпаття становила в середньому близько 3000 на добу, тож, щоб задовільнити попит пасажирів на весняні поїздки, призначаємо додатковий поїзд з Києва до Ужгорода», – зазначили в компанії.

З 12 травня по 30 травня з Києва потяг відправлятиметься по парних, а з 1 червня по 29 липня – по непарних числах. З Ужгорода – з 13 травня по 31 травня їздитиме по непарних, а з 2 червня по 30 липня – по парних числах.

Відправлення з Києва – 23:00, прибуття до Ужгорода – 12:31.

Відправлення з Ужгорода – 19:00, прибуття до Києва – 09:18.

Поїзд зупинятиметься у Бердичеві, Чуднів-Волинському, Печанівці, Шепетівці, Дубні, Бродах, Красному, Підзамчі, Львові, Самборі, Турці, Сянках та Перечині. Квитки на нього вже у продажу.