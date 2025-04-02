«Укрзалізниця» на період з 31 березня до 31 липня змінила маршрути поїздів до Ужгорода

Пасажири можуть попередньо купити квитки зі Львова до Чопа та Мукачева на поїзди Київ – Чоп №№27/28 та 749/750. Продаж відкрили після зміни маршруту потяга Ковель – Ужгород, який забезпечував пересадки на міжнародні поїзди до Братислави, Будапешта та Відня.

Як повідомили в «Укразлізниці», маршрут низки поїздів, що курсували до Ужгорода, змінили 31 березня через будівництво європейської колії на Закарпатті

«Щоб надати альтернативу пасажирам, запроваджуємо можливість попередньо придбати квитки зі Львова до Чопа та Мукачево на транзитні поїзди №27/28 та №749/750», – заначили в компанії

Поїзд №27/28 Київ – Чоп – Київ забезпечує пересадки на Відень, Будапешт, Кошице та Братиславу.

Графік руху:

Київ 19:57 – Львів 03:22 – Чоп 07:50;

Чоп 22:38 – Львів 03:00 – Київ 10:01.

Поїзд №749/750 Київ – Чоп – Київ забезпечує пересадку на міжнародний транскордонний потяг №140/640 Чоп – Захонь – Чоп.

Графік руху:

Київ 13:23 – Львів 20:08 – Мукачево 23:55 – Чоп 00:48.

Чоп 05:21 – Мукачево 06:21 – Львів 09:59 – Київ 16:41.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» на період з 31 березня до 31 липня змінила маршрути поїздів до Ужгорода. Через прокладання євроколії на Закарпатті, замість Ужгорода частина потягів курсуватимуть до Мукачева і Чопа.